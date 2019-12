Deze robot zaait en bewatert moestuin in klaslokaal

Update | video Veel schade bij grote brand bij bouwbe­drijf in De Heurne: ‘mijn broer wilde nog verder de schuur in’

13:47 DE HEURNE - Bij aannemersbedrijf Van den Brink aan de Hoge Heurnseweg in het buurtschap De Heurne bij Aalten is woensdagochtend een grote, uitslaande brand uitgebroken. Vlammen legden een eerste schuur bijna compleet in as. Kort daarna stond ook een tweede schuur in brand, ook die moet als verloren worden beschouwd.