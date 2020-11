Deze sticker moet na corona hordes toeristen naar Lochem lokken: ,,Dat noem je guerrillamarketing’’

De bodem als vergiet, langzaam droogt het landgoed uit

1 november SLANGENBURG - Wind, regen, vallende bladeren. Wie denkt er in de herfst aan droogte? Toch is dit jaargetijde volgens boswachter Doreen Rugers uitstekend geschikt om de gevolgen van droogte nog eens onder de aandacht te brengen. ,,In de zomer ziet iedereen het wel, maar na een paar herfstbuien is het echt niet opgelost.”