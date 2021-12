Deze vriendengroep bouwt eigen paradijs op de Needse berg: ‘We wisten meteen: dit is het’

Buren geschokt na vondst 545 kilo zwaar vuurwerk in kelderbox: ‘Het ging los in de buurtapp’

DOETINCHEM - Is de man uit Doetinchem die 545 kilo illegaal vuurwerk in zijn kelderbox had nog welkom op de buurtbarbecue? Woensdag liep hij tegen de lamp en dat is volgens de buren maar goed ook.

