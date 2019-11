Deze Winterswijkse doet ook mee aan stil protest tegen werkdruk in zorg

,,Ik werk al 36 jaar in de ouderenzorg en waar je vroeger op woensdag nog even met bewoners naar de markt kon, is daar nu absoluut geen tijd voor. Door de bezuinigingen is de werkdruk megahoog. Ik werk in het mooiste beroep van de wereld en dat willen we blijven kunnen uitvoeren. Minder werkdruk en iets meer in de portemonnee zou het vak weer aantrekkelijk kunnen maken, zodat we ook meer jongeren kunnen trekken.”