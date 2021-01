Deze winterzwemmers nemen elke week een ijskoude duik in de Berkel: ‘Je hebt echt het gevoel dat je leeft’

De thermometer die Marinus Klasen zojuist in het water heeft gelegd, blijft op 5 graden hangen. Hoewel er een lekker winterzonnetje schijnt, wordt het water van de Berkel er niet warmer van. Marinus en zijn vriend Johan Deters rillen even, maar lopen vervolgens onvervaard het riviertje in. „Handen boven water houden”, adviseren ze een mede-zwemmer, „dan krijg je het minder snel koud”. Branko ter Mors uit Enschede, die een paar keer per week in het Rutbeek ligt en vandaag voor de gezelligheid met de Eibergenaren mee zwemt, trekt baantjes.



Enkele minuten later houden ze het voor gezien. „Je moet nooit meer minuten dan het aantal graden van het water er in blijven”, zegt Simone van der Waal. „Dus als het 0 graden is, mag je er 59 seconden in blijven”, grapt een ander. Niet dat ze dat al hebben meegemaakt, maar een enkeling lijkt het best spannend om een wak in het ijs te hakken en daar vervolgens in te gaan zitten.