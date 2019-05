Deze zomer is elke zondag koopzondag in Winterswijk

De koopzondagen die er nu zijn in Winterswijk - elke laatste zondag van de maand - zijn een groot succes. Zeker in de zomer ziet het er zwart van de mensen. Het college wil winkeliers nu de mogelijkheid bieden om in juli en augustus elke zondag open te zijn.



Volgens het college leidt uitbreiding van het aantal koopzondagen in de zomerperiode tot meer vertier in het centrum, waardoor meer publiek naar het centrum wordt gelokt. ,,Op de zondagen dat winkels nu gesloten zijn, is er relatief veel publiek in ons centrum. Wij willen die mensen iets extra’s bieden en vooral in de zomerperiode wanneer er veel toeristen op campings in de omgeving van Winterswijk verblijven”, zegt wethouder Wim Aalderink.