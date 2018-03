DI-RECT en Neophyte op Zwarte Cross; nog maar 850 tickets te koop

Buurt verontrust over oude waterzuivering Borculo

22 maart De omwonenden van het voormalige waterzuiveringsgebied in Borculo maken zich grote zorgen. over de invulling van het terrein, maar ook over de veiligheid van kinderen die er stiekem spelen. Begin deze maand zijn er veel bomen gekapt waardoor het terrein nog meer in de schijnwerpers staat en een aanzuigende werking heeft op jeugd. De buren van de Barchemseweg steken de koppen bij elkaar: hoe lossen we dit op?