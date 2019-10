Dialect werkt als medicijn in verzorgingshuis: ‘Zorg moet zo persoonlijk mogelijk zijn’

Dat blijkt uit een onderzoek van Jolien Makkinga uit Zeist, verbonden aan het Meertens Instituut en de Universiteit Maastricht. Zij gaf zaterdag een toelichting op haar onderzoek (uitgevoerd in verzorgingshuizen in de Limburgse hoofdstad) op de jaarlijkse Dialectdag/Tag des Platt. Die 55ste aflevering, georganiseerd door de stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmünsterland, werd in het Kulturhus in Dinxperlo gehouden.

Taal is persoonlijk

In de persoonsgerichte zorg die in verzorgingshuizen wordt toegepast moet aandacht zijn voor taal, was de boodschap, omdat taal heel persoonlijk is. ,,Weinig zorginstellingen hebben een taalbeleid, opleidingen maken de verzorgenden daar ook niet van bewust.” Taal heeft volgens de onderzoekster alles te maken met de identiteit van mensen. Door dialect te gebruiken zorg je ervoor dat mensen zich sneller thuis voelen. Dat is nodig, want voor de meeste mensen is de overgang van het eigen huis naar de kleinere woning in een verzorgingshuis heel groot.

Uit het dagelijks leven

De Achterhoekse bezoekers van de dialectdag kregen een uitgave van het Duitse Rode kruis onder ogen. Daarin worden woorden en zinnen uit het dagelijks leven vertaald van het Duits in het ‘platt’. Het boekje wordt uitgedeeld aan medewerkers van zorginstellingen. Volgens Susanna Bialas van de Rode Kruis spreken vooral Duitse jongeren steeds minder vaak het platt, het dialect van West-Munsterland dat sterk op het Achterhoeks lijkt.

Vers gemaaid gras

Zij wees erop dat dialect bij dementerenden helpt om de herinneringen te ontsluiten. Ze trok de vergelijking met de geur van vers gemaaid gras. ,,Als je dat ruikt, herinneren mensen zich dat van vroeger. Met taal werkt dat ook zo. Oudere werknemers in de gezondheidszorg spreken vaak nog wel dialect, maar bij jongeren is dat steeds minder. Daarom helpen wij met dit boekje.”

Spelletjes en liedjes