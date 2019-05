Dialysecentra in regio sluiten door schreeuwend tekort aan personeel

27 nierpatiënten moeten sindsdien drie keer per week een stuk verder reizen om gebruik te maken van een kunstnier.



Beide centra waren nevenvestigingen van grote ziekenhuizen in Nijmegen (Raboudumc) en Enschede (Medisch Spectrum Twente). Ze kunnen de verpleegkundigen niet langer missen en zeggen dat het efficiënter is om het personeel op één plek te laten werken.

Veel extra reistijd

Oproep



De Gelderlander zoekt nierpatiënten die willen vertellen over de gevolgen van de sluiting van een van de dialysecentra in Winterswijk of Beugen.



Voor gebruikers van het centrum betekent de verandering een forse extra inspanning, want ze verblijven drie keer per week vier uur lang in het centrum.



Een kunstnier neemt in die tijd de functie van de nieren over en zuivert het bloed van afvalstoffen. Daar krijgen de patiënten vier dagen voor terug waarin ze zich goed voelen.



De twintig patiënten die gebruikmaakten van het centrum in Winterswijk moeten nu naar het ziekenhuis in Enschede. Voor patiënten uit Winterswijk is dat een rit van zeker 45 minuten.



In het Maasziekenhuis in Beugen werden tot 1 mei zeven patiënten gedialyseerd. Zij moeten nu naar het Radboudumc voor die behandeling. Dat is een rit van een klein half uur voor patiënten uit Boxmeer.

Centra open, centra dicht

In Beugen gaat het vooralsnog om een tijdelijke sluiting, tot 31 oktober.



Maar een woordvoerster van het Radboudumc zegt dat het nog niet zeker is of het centrum daarna weer open gaat. ,,In september houden we een evaluatie. Heropenen kan alleen als dat haalbaar is.”

De locatie in Winterswijk is definitief gesloten. Het MST laat weten een tekort van twee tot drie verpleegkundigen te hebben. Vanwege de sluiting is één patiënt overgestapt naar het Slingeland Ziekenhuis en twee staan er daar op de wachtlijst.



Opvallend is dat zowel het centrum in Beugen als in Winterswijk pas in 2011 geopend zijn. In dat jaar werden in deze regio meer dialysecentra geopend, want ook Tiel, Ravenstein en Varsseveld kregen er toen een. Van die vijf centra zijn er inmiddels drie weer gesloten.



Het dialysecentrum in Varsseveld - een dependance van het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis - ging vorig jaar dicht. De hoofdreden was een teruglopend aantal patiënten, maar ook toen werd het tekort aan personeel genoemd.

