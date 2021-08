Diamanten echtpaar Gerrit en Lies Slijkhuis wil dolgraag nog een keer op reis naar Oostenrijk

NEEDE - Het was gisteren 60 jaar geleden dat Gerrit Slijkhuis (82) en Lies Teunissen (80) in het huwelijksbootje stapten. Het stel trouwde vroeg. "Bijna drie jaar na onze kennismaking. Op zoiets moois wilde ik niet lang wachten", vertelt Gerrit.

De twee leerden elkaar kennen op een bal in Geesteren. Lies verhuisde naar de boerderij van Slijkhuis aan de Bielemanweg. Zij kwam uit Haarlo. Veel tijd voor vertier was er niet. "We hebben altijd geboerd. Op de boerderij moest gewerkt worden. We hadden koeien, varkens en maisland. De varkens zijn inmiddels weg. Dat is ruim vijftien jaar geleden gebeurd."

Zoon Erik heeft de werkzaamheden op de boerderij overgenomen. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Erik is de enige zoon. Alice en Gerdie zijn de dochters. "We hebben zeven kleinkinderen", zegt Gerrit. Het echtpaar kon in de beginjaren amper op vakantie. Maar in de latere jaren werden regelmatig de koffers ingepakt.

Veel te ver

"We zijn onder anderen in Denemarken, Polen, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg geweest. Vooral Oostenrijk is machtig mooi. Daar zouden we nog wel een keer naartoe willen. Maar ik ga niet zelf rijden. Het is veel te ver. De gezondheid laat dat niet toe", meent Gerrit.

Ook kijken ze met veel plezier terug op de rondreis in Polen. "We kwamen dichtbij de Russische grens, daar waren we maar 8 kilometer van verwijderd."