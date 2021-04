Dichter en dominee Willem Sluiter (1627 - 1673) krijgt een beeld in Neede, op de plek waar hij geboren is

NEEDE - Willem Sluiter (1627 - 1673) is bijna 400 jaar geleden geboren in Neede. Zijn ouderlijke huis stond aan de Nieuwstraat, tegenover de protestantse kerk. Op die plek verwijst niets naar de bekende dichter en dominee. Nog niet.

In Eibergen herinnert een gedenksteen in de zijmuur van de Oude Mattheüskerk aan Willem Sluiter. Borculo heeft twee muurgedichten en een Sluiterbier, Haarlo een Sluiterboom en Zwolle een Sluiterplaquette voor de Grote of Sint Michaëlskerk.

En in Neede, waar Sluiter op 22 maart 1627 is geboren? Het dorp heeft een Willem Sluiterstraat, een kleine zijstraat van de Borculoseweg. Bovenin de uitkijktoren op de Needse Berg hangt bovendien een modern Sluitergedicht. Verder herinnert in het dorp niets aan de bekende 17e-eeuwse dichter.

Bekender in Eibergen en Borculo

Hoe dat kan? „Dat is een beetje raadselachtig”, zegt Sluiterkenner Arend Heideman. „Sluiter is in Eibergen bekender dan in Neede. Hier was hij van 1653 tot 1673 predikant en is hij gaan dichten.” Ook met Borculo zijn er nauwe banden. „Sluiter kwam hij veel bij de graaf Van Limburg-Stirum, zijn echtgenote was een dochter van de rentmeester. Ook zijn vader kwam uit Borculo.”

Vader was bierbrouwer

Heideman opperde enkele jaren geleden al eens om in Neede de plek te markeren waar Sluiter is geboren. „Zijn geboortehuis stond op de hoek van de Nieuwstraat en de Wilhelminastraat, aan de zijkant van de protestantse Caeciliakerk, nu de Grote Kerk”, vertelt Heideman. „Dat was het ouderlijke huis van zijn moeder, Geertjen Saalkink. Zijn vader, Tilman Sluiter, trouwde erbij in en werd net als zijn schoonvader bierbrouwer en graanhandelaar.”

Bij de presentatie van de Willem Sluiterprijs in oktober vorig jaar bracht Heideman het idee opnieuw ter sprake. Deze keer meldden zich twee medestanders: Mans Koster namens de lokale VVV en Dinant Rohaan, die onder meer voorzitter is van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente. Er werd een comité gevormd met het doel een kunstwerk te laten maken dat een plaats moet krijgen aan de zijkant van de kerk, tegenover de plek waar Sluiter is geboren.

Bronzen beeld op sokkel van zandsteen

Het comité is nu bezig met fondsenwerving om het beeld te kunnen realiseren. Zodra voldoende geld binnen is, krijgt beeldend kunstenaar Anton ter Braak uit Noordijk de opdracht voor een bronzen borstbeeld van Sluiter, naar het voorbeeld van het bekende portret dat wordt toegeschreven aan Pieter van Anraadt.

Ter Braak maakte eerder de Sluiterplaquette in Zwolle en de penning voor de Sluiterprijs. Het borstbeeld komt op een sokkel van Bentheimer zandsteen te staan. Heideman: „Zandsteen is in deze streek eeuwen lang gebruikt voor doopvonten en waterputten. Het is een mooi symbool voor de bron van leven en een nieuw begin.” Het kunstwerk moet volgend jaar op 22 maart worden onthuld, de 395. geboortedag van Sluiter.

Volledig scherm Het portret van Willem Sluiter, dat wordt toegeschreven aan Pieter van Anraadt. © Ben van Dijk