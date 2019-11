Dichteres met nieuwe bundel terug naar Hummelo, de plek van het ‘opvouwbare bos’

Oude IJssel­streek: duurzamer omgaan met grof afval

7:00 GENDRINGEN - De tijd dat stichting Aktief het oude bankstel aan huis komt ophalen, loopt in Oude IJsselstreek wellicht op zijn eind. De komende maanden gaat de politiek nadenken over de beste manier om grof huishoudelijk afval in te zamelen.