Dick en Gerrie nemen nieuw Klompenpad in Laren letterlijk, op klompen: ‘Zelfs als je gebied kent verrassende wandeling’

Liveblog LIVE | Witkampers zoekt naar de gelijkma­ker, Dalfsen stunt tegen Rohda Raalte en Voorwaarts wint bij Columbia

Wie stopt Rohda Raalte? De ploeg van Laurens Knippenborg is nog altijd ongeslagen na de winterstop en gaat inmiddels ruim aan kop in de eerste klasse E. Ze speelt vanmiddag de streekderby tegen Dalfsen. In het liveblog van deze zondag vooral aandacht voor de verrichtingen in de derde klasse D. Zo gaat koploper Robur et Velocitas op bezoek bij Albatross, ontvangt Brummen Sc. Overwetering en hopen Warnsveldse Boys en Diepenveen elkaar een tik uit te delen. Ook hoofdklasser Alcides komt in actie. Kortom, genoeg reden om er weer goed voor te gaan zitten!

