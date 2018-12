Dick Romp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Romp was en is zeer actief voor de GOV. Hij was – met een aantal onderbrekingen - in totaal ruim twintig jaar voorzitter. Telkens wanneer het moeilijk bleek een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap te vinden, was hij wederom bereid deze taak op te pakken. Ook had en heeft hij zitting in diverse commissies en - zo nodig – dirigeert hij het orkest.