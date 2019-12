Dickens festijn in Bronkhorst trekt 3000 bezoekers

Man gewond door val van de trap in Doetinchem

9:55 DOETINCHEM - Tumult in de Doetinchemse straat Schermhorst, zondagochtend. Verschillende politieauto's en een ambulance reden de straat in. Een buurtbewoner bleek van de trap te zijn gevallen. Hij is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.