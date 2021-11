Didams Rensa helpt schaatsploeg op weg naar OS

Daan (30) uit Zutphen zegt zijn goede baan op en begint bierwinkel: ‘Ik neem wel een sprong in het diepe’

Daan Nijendijk gooit het roer volledig om. De 30-jarige Zutphenaar geeft een zekere baan op om de eerste speciaalbierenwinkel in de bokbierstad te beginnen. De zaak heet Hoppiness en opent op zaterdag 27 november in een pand aan de Paardenwal in Zutphen. ,,Ik ga volledig voor mijn passie.’’

11 november