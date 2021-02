Die economen mochten vorige week schaamteloos een Covid-tweedeling bepleiten tussen jong en oud

Burgemees­ter gaat in gesprek met hangjonge­ren uit stationsge­bied in Zutphen

24 februari Na de aankondiging om camera’s te willen plaatsen in het stationsgebied in Zutphen, hebben meerdere hangjongeren zich gemeld bij burgemeester Annemieke Vermeulen. Zij gaat op korte termijn met de jongeren in gesprek om te kijken wat ze voor hen kan doen.