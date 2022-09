Die vierbaans Twenteroute komt er nooit

N18 wordt niet volledig vierbaans; Achterhoek laat ‘onrealis­tisch’ droomscena­rio vallen

VARSSEVELD/GROENLO - De Twenteroute (N18) door de Achterhoek krijgt geen dubbele rijbanen over de volledige lengte van het traject. Daarmee verdwijnt het droomscenario van 2 x 2 rijbanen en 100 kilometer per uur voor de hele weg in de ijskast, als het aan de Achterhoek Board ligt.

14 september