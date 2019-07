Dienstencentrum op de grens gebouwd in 2018, 2019 of toch 2020?

Het bouwjaar werd genoemd bij het bezoek van vertegenwoordigers van de regionale overheid uit de Duitse stad Münster. Die startdatum is al enkele keren opgeschoven.



In het voorjaar van 2017 werd gezegd dat de bouw in 2018 kon beginnen. In de zomer van datzelfde jaar was de bouw nog niet begonnen, maar werd wel 2019 als bouwjaar genoemd.



In het voorjaar van 2018 bleek dat te optimistisch: de noodzakelijke gezamenlijke raadsvergadering van Winterswijk en Vreden was nog niet gepland. Die is nog steeds niet geweest, maar eind december vorig jaar was wel de verwachting dat de bouw eind dit jaar zou kunnen beginnen.