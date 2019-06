Diep respect voor onze veteranen

Leren over meedoen op festival van Stadskamer Doetinchem

8:39 DOETINCHEM - ,,De maatschappij verwacht van ons dat we meedoen’’, zegt Frits Kloppert. ,,Maar vertel ons dan eens hoe dat moet. Tips en trics willen we.” Kloppert is woordvoerder van de Stadskamer, sinds voorjaar 2015 een plek in Doetinchem waar kwetsbare mensen elkaar ontmoeten. Vanuit de Stadskamer - nu nog gesitueerd aan onder meer de Huber Noodtstraat maar vanaf 31 oktober in een gerenoveerd pand aan de Raadhuisstraat - is het initiatief ontstaan om in het najaar een Meedoen Festival te houden.