Diepe bad is even nog diepe bak bij zwembad 't Vinkennest

VideoEIBERGEN - Heel warm is het komend weekend nog niet cq niet meer, maar als zondag daags na Koningsdag zwemseizoen begint bij openluchtbad 't Vinkennest, gaat veel aandacht daar naar het diepe bad. C.q. de diepe bak, want uitgerekend het serieuze bassin van het baantjes trekken staat noodgedwongen nog droog.

Locatiemanager Joyce van Eyck van het onder vlag van Optisport geëxploiteerde zwembad is diep ongelukkig met de situatie. “We bleken met een lek bad te zitten, en dat wordt nu volop aangepakt, maar heeft nog een week à anderhalf nodig. De nieuwe coating moet drogen, anders komt iedereen wit uit het zwembad...”

De oorzaak van de lekkage van het diepe bad heeft zowel te maken met ‘lapwerk’ in de tijd vóór Optisport het bad overnam, maar eigenlijk ook met de verkleining van het bad van een 50-meterbad naar een bassin van 30 meter lengte. “De nieuwe zwembadwand die op de vloer gezet is, is niet goed afgedicht geweest", aldus Van Eyck.

Groen water

“We merkten wel dat er aardig wat water bij moest steeds, maar weten dat toch vooral aan verdamping tijdens het hete weer. Achteraf gezien weten we nu dat er steeds veel water weglekte. Omgekeerd merkten we de laatste tijd bij het droogstaande bad, dat het lek ervoor zorgde dat er steeds grondwater terugsijpelde. Dat verklaarde de groenige kleur van het water, maar maakte het ook lastiger om het lek goed te repareren. We dachten er 30.000 euro aan kwijt te zijn, maar zijn inmiddels 40.000 euro verder.”

Hekken

Waar het recreatiebad en het peuterbad zondag open kunnen, vormt het diepe bad de eerste dagen nog een riskante lege bak. “We moeten er hekken voor zetten om te voorkomen dat er iemand invalt”, geeft de zwembadmanager aan. Op sociale media wordt nogal gemopperd. “Maar zoveel later als het diepe bad de eerste dagen nog niet gebruikt kan worden, zoveel langer gaan we aan het eind van het seizoen door! Dus laten we hopen op een mooie nazomer, dan valt extra lang te zwemmen.”