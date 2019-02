‘Diepste oorzaak van de crisis is menselijk gedrag’, analyseert Nout Wellink in Bredevoort

In de Tegenlicht-avond in de Bredevoortse Koppelkerk gaf Wellink vrijdag een voorbeeld van de rol van de mensen zelf in de financiële wereld: ze gaan altijd op zoek naar de hoogste rente. ,,In de jaren vijftig van de vorige eeuw hadden we in Nederland 156 spaarbanken. Data is er geen één. Van over. Ze waren allemaal niet rendabel genoeg, de klanten konden elders een hoger rendement halen en werden de een na de ander verleid om naar een ander over te gaan.”