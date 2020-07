Dierenactivisten woedend dat boer van 900 dode varkens in Meddo niet wordt bestraft

De betrokken boer is niet strafrechtelijk vervolgd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit omdat het hier geen 'verwijtbaar’ handelen betreft. Het ging hier om 'het onthouden van de nodige zorg'. Daarvoor is geen boete opgelegd, omdat de betreffende boer emotioneel en financieel al zwaar getroffen is, schrijft de NVWA. ‘Het opleggen van een boete werd in dit geval niet als evenredig, noch als doelmatig geacht’, aldus de NVWA in het rapport dat Animal Right via een WOB-procedure (wet openbaarheid) boven tafel heeft gekregen.