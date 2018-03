Dierenambulance bevrijdt steenmarter uit potje pindakaas

Code rood voor de wegenwacht: 'Geen tijd voor een bakje koffie'

13:47 Het is all hands on deck bij de ANWB. Door het barre winterweer rijdt de Wegenwacht vandaag af en aan om pechgevallen te verhelpen. Het gaat voornamelijk om startproblemen vanwege weigerende accu’s. ,,We hebben geen tijd voor een bakje koffie.’’