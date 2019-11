Dierenartsen krijgen eigen app: ‘Pushbericht bij volgende behandeling’

Hij werkt als veearts bij de praktijk in Haaksbergen, zij doet als dierenarts vooral huisdieren in Winterswijk. De dierenartsen Luc Hoornick (54) en Saskia Rijpert (52) uit Winterswijk zijn niet alleen een echtpaar, ze werken ook professioneel samen.



Met hun bedrijf Vet-firma ontwikkelden ze een eigen app, speciaal voor dierenartsenpraktijken in Nederland. De MijnDierenartspraktijkApp is onder meer al in gebruik bij dierenklinieken in Oldenzaal, Berkelland, Haaksbergen en Winterswijk.