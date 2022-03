Dierenasiel Brammelo: ‘Het is hier knetterdruk met honden in de dagopvang’

EIBERGEN/HAAKSBERGEN - Waar veel dierenasiels bang voor waren gebeurt: steeds vaker worden in de coronapandemie aangeschafte huisdieren teruggebracht. Hoe is dat bij de dierenopvang Brammelo, tussen Eibergen en Haaksbergen?

Eigenaresse Erny Severt-Groot Obbink merkt er nog niets van. „Ik heb wel gehoord dat dat in de steden gaande is, maar hier is het niet aan de orde”, zegt ze. Gedurende de hele coronaperiode kwamen er twee honden terug. Ze merkt wel dat momenteel veel meer honden in de dagopvang worden gebracht.

„Het is gewoon knetterdruk”, aldus Severt-Groot Obbink. Ze is bezig met de dagelijkse schoonmaak, om haar heen klinkt hondengeblaf. Er is veel animo onder hondeneigenaren om hun huisdier een of meerdere dagen in de opvang onder te brengen. „We hebben veel vaste klanten, maar ook veel nieuwe”, zegt ze. „Mensen werken minder thuis, maar ze gaan ook weer vaker een of meer dagen eropuit.” Dan blijft het niet bij dagopvang, de honden overnachten dan ook in het pension. Meerdere keren per dag mogen ze lekker uitrazen op de weide. „Dan hebben we hier een groot speelkwartier!”

Ze heeft drie mensen in vaste dienst en zo’n veertig vrijwilligers die op vaste dagen of op onregelmatige basis alle dieren verzorgen. Dagelijks worden er zo’n tien tot twaalf honden gebracht, al vanaf kwart over zes in de ochtend. Ze mogen blijven tot zeven uur ’s avonds.

Flessenkittens

De dierenliefhebster maakt zich op dit moment meer zorgen over kleine katjes. „Altijd als het mooi weer wordt worden ze binnengebracht, de kittens”, zegt ze. „Mensen komen weer meer buiten en vinden dan jonge katten, soms van een dag of een week oud en die brengen ze dan bij ons. Daarom ben ik nu alweer op zoek naar pleegadressen.” Flessenkittens noemt ze ze, want ze worden op de pleegadressen met de fles grootgebracht.

Het liefst is er op het pleegadres een aparte ruimte voor de opvangdieren als de verzorgers zelf ook katten hebben. Want de kittens brengen soms ziektes over. En een auto binnen handbereik is ook handig, voor als de jonkies naar de dierenarts moeten. Ze blijven vier tot zes weken op het pleegadres en kunnen meestal vanaf daar in een nieuw gezin terecht.