Dierenliefde omgezet in hulpactie voor Italiaans asiel

OOG stapt uit Achterhoek Raad

21:45 ULFT - OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) is gisteravond uit de Achterhoek Raad gestapt. Dat gebeurde kort na aanvang van de vergadering van de Raad in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De Achterhoek Raad bestaat precies een jaar en is een samenwerking tussen de zeven gemeenten, ondernemers en organisaties in de Achterhoek.