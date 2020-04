Dierziekte-expert waarschuwt: ‘Corona niet het laatste virus dat de mens bedreigt’

Als COVID-19 weg is staat er al een ander virus klaar om de plek in te nemen, waarschuwt Ormel, die al jaren aandacht vraagt voor de bestrijding van dierziekten. Het was vorig jaar zelfs het belangrijkste verkiezingsthema van het voormalige Tweede Kamerlid voor het CDA, toen hij een zetel in het Europees Parlement probeerde te bemachtigen.



Ormel werkt bij de FAO, een onderdeel van de VN, waarvoor hij regeringen adviseert over de bestrijding van dierziekten. En laat dit coronavirus nou een zoönose zijn, een dierziekte dus, overdraagbaar op mensen. De 64-jarige oud-dierenarts werkt daarnaast vanuit Rome, Italië, dat hier snoeihard door wordt geraakt. ,,We zitten hier al vanaf 12 maart in volledige lockdown. Wij hebben een hond, waarmee we naar buiten mogen. Maar niet te lang en niet te ver van het appartement af. Ik ben al vaak gecontroleerd, de Italiaanse politie is daar heel streng op.”



Ormel, die ruim tien jaar dierenarts was in het Achterhoekse Hengelo en er tot 2012 woonde, ziet dat die maatregelen broodnodig zijn om het coronavirus COVID-19 te bedwingen. ,,De infectiedruk in Italië is nog steeds heel groot, er sterven hier dagelijks nog altijd tussen de 400 en 500 mensen aan de gevolgen van het virus.”