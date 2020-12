Dieseltankers goedkoopste uit in Beek; Doetinchem scoort goed met benzine

BEEK / DOETINCHEM - De Esso Express in het Montferlandse dorp Beek is het goedkoopste tankstation voor diesel in heel Nederland. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van MultiTankcard. De gemiddelde literprijs ligt hier op 1,095 euro. Op dit moment is de landelijke adviesprijs voor diesel 1,34 euro per liter.

De Esso Express in Beek deelt de eerste prijs met de Tamoil in Nieuw Vennep. Wie benzine rijdt in de provincie Gelderland is het goedkoopste uit in de Achterhoek. Netto Tank Doetinchem aan de Varsseveldseweg biedt de goedkoopste E10 benzine aan met een gemiddelde literprijs van 1,471 euro.



Op 2 staat Total Ruurlo Inz Kanters met een literprijs die 0,007 euro hoger ligt. Tango Doetinchem II is nog eens 0,001 euro ‘duurder’. De landelijke adviesprijs ligt op dit moment op 1,679 euro per liter.

Eerlijke vergelijking

De gemiddelde literprijs is gebaseerd op alle E10- en dieseltransacties in de periode januari tot december 2020 door gebruikers van de MultiTankcard. Een tankstation dingt pas mee als er minimaal 500 keer getankt is met de card om een eerlijke vergelijking te kunnen maken.



De Achterhoek doet het al langer goed als het gaat om goedkoop tanken. Vorig jaar eindigde Fieten Olie aan de Wijnbergseweg in Doetinchem nog bovenaan de lijst.

Corona

Door corona was het ook voor de tankhouders een bijzonder jaar. Het aantal tankbeurten is fors gedaald het afgelopen jaar. Volgens Multitankcard zitten de benzineleveranciers nog niet met gemiddeld 30 procent minder tankbeurten in november 2020 in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder.