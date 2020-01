Dieven gaan met hele sigarettenautomaat aan de haal

De politie weet alleen dat de diefstal begin van de week moet hebben plaatsgevonden. In het Duitse plaatsje werd eenzelfde automaat vorig jaar nog opgeblazen om zo bij de rookwaren en het wisselgeld te komen.



Het verschijnsel sigarettenautomaat op straat is in Nederland helemaal verdwenen. Vroeger was het een normaal beeld dat tabakswinkels buiten openingstijden in een automaat aan de gevel rookwaren aanboden. In 2017 stonden er in Nederland nog 13.000 van dat soort apparaten. Maar die waren alleen binnen in horecabedrijven te vinden.