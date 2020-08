Dieven roven pot met geld leeg van logeerhuis voor kinderen met beperking in Wehl

Video Jongen (15) uit Lochem tweede dodelijke slachtof­fer van verkeerson­ge­val in Markelo

27 augustus Een 15-jarige jongen uit Lochem is het tweede dodelijke slachtoffer van het verkeersongeval in Markelo afgelopen nacht. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Eerder maakte de politie al bekend dat een 19-jarige vrouw bij het ongeval om het leven kwam.