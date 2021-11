Dieven slaan toe in Doetinchemse horrortuin van Guido en Irma: ‘Enorme kater na grandioos weekend’

Al jaren staan de laatste paar dagen van oktober bij het Doetinchemse ‘horrorpaar’ Guido Arts en Irma Verhoeven rood omcirkeld in de agenda. Halloween is voor de twee hét hoogtepunt van de herfst.



In aanloop naar het uit Amerika overgewaaide griezelfeest zijn ze ieder jaar uren bezig met het omtoveren van hun voortuin in de Doetinchemse wijk De Huet tot horrordecor. Tientallen pompoenen, spoken, heksen en grafstenen sieren dan de tuin, die in de avonduren altijd drukbezocht wordt door kinderen en ouders.