Dieven slaan toe tijdens sinterklaasintocht: meerdere fietsaccu's in Winterswijk gestolen

UPDATE Stoom ontsnapt na harde knal uit dak van leerlooie­rij Vitelco in Lichten­voor­de, geen gevaar voor omgeving

LICHTENVOORDE - Even was het zondagavond onrustig aan de Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Buurtbewoners hoorden een harde knap bij leerlooierij Vitelco, waarna er iets uit het dak van het bedrijf ontsnapte.

14 november