Dieven slurpen volle benzinetank van Wilke leeg: ‘Ik was net bij de pomp geweest’

Haar bericht hierover op Facebook leverde veel reacties op, verschillende mensen zeggen dat hen recent hetzelfde is overkomen. De politie herkent echter geen nieuwe trend en zegt dat brandstofdiefstal van alle tijden is.



Hoe dan ook kan Wilke Steenkamp er nu ook over meepraten. ,,Vorige week donderdag stapte ik ’s morgens vroeg in de auto om naar mijn school in Zutphen te gaan. Als ik weg rijd, begint de auto meteen te piepen. ‘Ga tanken, aub’, krijg ik in beeld. Raar, dacht ik meteen.”



Want ze had de auto kort daarvoor nog helemaal volgetankt. ,,De vorige avond gaf de teller nog aan dat mijn actieradius 450 kilometer was. Ik weet nog dat ik langs een tankstation en zag dat de benzine 2 euro per liter kostte. Gelukkig dat ik nog even kan rijden, dacht ik.”