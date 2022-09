Digitaal collecteren in Borculo: ‘QR-code voor collecte te lastig? Stuur dan een whatsappje!’

achtergrond Crisisnood­op­vang in Doetinchem: een pilot uit nood geboren

DOETINCHEM - De crisisnoodopvang in Doetinchem is een pilot uit nood geboren. 150 mensen, vooral gezinnen, worden door de gemeente opgevangen. Daarnaast zijn er 73 jonge alleenstaande vluchtelingen waarvoor COA verantwoordelijk is.

