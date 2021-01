Digitaal de sfeer proeven op open dag Zone.college in Doetinchem

De open dag die woensdag gehouden wordt, is bedoeld voor leerlingen die vmbo willen gaan doen of naar het Groene Lyceum willen gaan. Die laatste opleiding is voor leerlingen met een havoadvies, die graag leren in de praktijk en geïnteresseerd zijn in de groene omgeving. Tijdens de open dag wordt uitleg gegeven over de verschillende leerwegen en de sfeer en inhoud van de lessen. Daarnaast is er een virtuele tour door het schoolgebouw.