Digitale intocht van Sinterklaas in gemeente Aalten

Koper voormalige Willibror­dus­school in Ruurlo wil karakteris­tie­ke gevel behouden: Old Reurle verguld

11:28 Die brede raampartijen met dat mooie puntdak in het midden. Ruurloërs kunnen er zeer waarschijnlijk van blijven genieten. Want de voorgevel van de voormalige Willibrordusschool blijft intact, als het aan de beoogde nieuwe eigenaar ligt. Tot vreugde van historische vereniging Old Reurle.