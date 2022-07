Dijkgraaf Hein Pieper blijft in Europa meepraten over extreme droogte en klimaatverandering

Dit betekent dat Pieper ook de komende jaren in Brussel mag meedenken over maatregelen waarmee Europa meer klimaat adaptief kan worden. Pieper gaat zich onder meer bezighouden met Europese klimaatprojecten die als goed voorbeeld en wellicht ter navolging kunnen dienen.

Extreme droogte

Hein Pieper is blij met zijn benoeming: „De extreme droogte in Europa de laatste jaren, en ook nu, laat zien hoe groot en ook hoe snel er aanpassingen nodig zijn om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. De urgentie is groot. Om op de klimaatverandering in te spelen, moeten we ons samen leven op een andere manier gaan vormgeven. Niet alleen in ons land, maar internationaal. Ik draag daar vanuit mijn persoonlijke en bestuurlijke betrokkenheid graag aan bij met mijn kennis en ervaring.”

Voor Pieper is dit de tweede keer dat hij lid is van de EU Mission Board van de EU. Van september 2019 tot eind 2021 was hij lid van de Mission Board die gaat over klimaatadaptatie en maatschappelijke transformatie.

In de Mission Boards zitten experts uit de academische, ondernemers-, financiële, maatschappelijke en overheidswereld uit heel Europa. „Dijkgraaf Pieper zit op persoonlijke titel in de Mission Board, maar zijn functie (dijkgraaf en voorzitter van de European Union of Water Management Associatons (EUWMA), ervaring, breed netwerk, kennis en kunde speelden mee bij de selectie”, aldus het waterschap.