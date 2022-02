Dijkgraaf Hein Pieper geeft lezing in Kulturhus Ruurlo

Binnenstad Zutphen onherken­baar na coronatijd­perk: ‘We staan er beter voor dan voorheen’

Wie terug gaat in de tijd, ziet dat de binnenstad van Zutphen er voor het uitbreken van corona heel anders uitzag. Sinds het begin van crisis kwamen er 24 nieuwe zaken in het centrum, 14 winkels en horecazaken verhuisden, 8 werden er uitgebreid en 4 kregen een nieuwe eigenaar. Dit op de zo’n 200 zaken die het centrum in totaal telt. ,,Ongekend, aan het begin van de coronatijd was het juist paniek.’’

