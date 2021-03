Dijkgraven (NL) en Landräte (D) willen samen beter inspelen op veranderend klimaat

Ondanks kleine kans op windturbi­nes in Voorst blijft onrust bestaan, kritische petitie 750 keer onderte­kend

29 maart Ruim 750 inwoners van Voorst, Gietelo, Bussloo en buurkernen als Zutphen, Gorssel en Eefde hebben een petitie ondertekend tegen de komst van grote windturbines in Voorst. De voltallige gemeenteraad van Voorst gaf eerder aan tegen windenergie te zijn, maar wil wel dat wordt onderzocht of een turbine ergens in Voorst mogelijk is. Zelfs daar zijn de petitie-ondertekenaars tegen.