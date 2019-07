Dik 6 mille van scholengemeenschap Marianum voor school in Thailand

Bronck­horst koerst af op miljoenen­te­kort

7:59 HENGELO - De gemeente Bronckhorst ziet een miljoenentekort opdoemen. Zonder ingrepen staat de gemeente eind dit jaar ruim 2,6 miljoen euro in het rood. Maar de burger merkt er dit jaar nog niets van, belooft wethouder Willem Buunk. ,,Er wordt niet gesnoeid in subsidies en we gaan niet minder maaien”, zegt hij.