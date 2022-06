‘Dik tevreden’ met succes dubbel jubileum: laatste avond openluchtspel De Heurne volledig uitverkocht

,,Wij zijn dik tevreden”, zegt Henk Westendorp, secretaris van de organiserende toneelvereniging S.I.O.S. en tevens productieleider van het openluchtspel.



Dat werd gespeeld op een idyllische plek: bij de Teunismolen. Daarmee werd gelijk een dubbel jubileum gevierd, want de molen bestaat tweehonderd jaar, terwijl de toneelvereniging vijftig jaar bestaat. ,,Deze uitvoering was een mooie viering van dit dubbele jubileum”, vindt Westendorp.



De toneelvereniging had er overigens graag nog een vierde avond bij aangeplakt, vanwege de overweldigende belangstelling. ,,Maar dat kon helaas niet, want van het weekend is het Heurns Feest alweer”, zegt Westendorp, die zich daar uiteraard ook op verheugt.