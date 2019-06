‘Dikke mensen sporten niet? #Wenermaaraan!’

Hoezo te dik om te gaan sporten? Plus size blogger Hermina de Vries uit Lochem pikte de opmerkingen niet die Olcay Gulsen en Caroline Tensen maandagavond in RTL Boulevard maakten en riep met de hashtag #wenermaaraan vrouwen met een maatje meer op om foto’s van zichzelf te delen. De oproep veroorzaakt een storm op social media.

,,De hashtag moet mensen bewust maken. Het is not done om in deze tijd zulke uitspraken te doen. Wij, als vollere vrouwen, pikken dit niet meer’’, zegt Hermina de Vries.

De woorden van de Vries zijn Sofie Lambrecht, mama van vijf en blogger uit het hart gegrepen. ‘Ook deze dikke vrouw meldt zich als sporter! Volle dikke mensen hebben ook recht op mooie en passende sportkleding', schrijft ze op Instagram.

Fit genoeg

Gulsen kwam gisteren onder vuur te liggen omdat ze in RTL Boulevard zei te schrikken van de omvang van de pop, die volgens haar maatje 48-50 heeft. Volgens de voormalige modeontwerpster is het vrij onwaarschijnlijk dat een vrouw met zo’n omvang fit genoeg is om te gaan sporten.

Marloes, een Achterhoeker met liefde voor Den Haag én powerlifter, twittert verbolgen: ‘Dikke mensen sporten niet?!!’

Ook fashionista en vlogster Beautysome laat van zich horen. ‘Een vrouw heeft nu eenmaal rondingen, het zit in de natuur’, schrijft ze. ‘De een iets meer dan een ander, maar dat maakt je ook niet meer of minder om te trainen in de sportschool. Ik begon mijn avontuur, na 20 jaar er tussenuit te zijn geweest, 4 jaar geleden. Ik woog net als nu 80 kilo. Echter 80 kilo vet, die ik nu omgezet heb in een gezonder lijf'. Ze houd er van om in mooie setjes te trainen, zegt ze. 'Het geeft mij zelfvertrouwen! Dat Olcay en Caroline hierover moeten zeuren vind ik triest, laat iedereen in haar waarde’, laat ze weten op Instagram.

Olcay Gulsens RTL Boulevard-collega en tevens sportschooleigenaar Arie Boomsma mengde zich ook in de discussie over de nieuwe plussize-paspoppen van Nike. Tegenstanders vinden dat Nike een ongezond gewicht promoot, maar Arie wil daar niets van weten.

‘Je hoort veel toetsenbordtijgers brullen dat een beetje overgewicht best mag, maar dat Nike overdrijft’, schrijft hij. ‘Daarmee bepalen ze voor anderen tot welk formaat je jezelf nog in een sportlegging mag hijsen. Dat kan niet. Ik vind zelf weinig méér inspirerend dan een vrouw of man met stevig overgewicht die de stap naar de gym zet. Een sportschool is voor sommigen een intimiderende arena. Het is fantastisch dat iemand het belang van beweging inziet. Postuur, overgewicht of welke andere factor dan ook mag daar ooit iets aan afdoen.’

Arie spreekt zich in zijn Instagram-post uit over ‘de grote hoeveelheid reacties waaruit een absoluut gebrek aan inlevingsvermogen blijkt’. Hij vindt dat als je niet weet hoe het is om iets te zwaar te zijn, je je mond moet houden in het debat.

Miriam Krooswijk roept op tot een week geen RTL kijken. ‘Als wij een beetje ballen hebben en oh girl en of ik die heb met mijn plussize, keken we gewoon heel de week geen RTL!’, twittert ze.

Sportieve Marja van der Ende was amateur-voetballer en fietst nu vooral. ‘In mijn strakke fietspakkie’, twittert ze.

Excuses

Gulsen heeft inmiddels haar excuses aangeboden via Instagram. ,,Het spijt me als ik mensen heb gekwetst want dat is nooit mijn bedoeling.’’ De Vries zegt: ,,Excuses aanvaard. Maar ik ga nog even door met deze hashtag, want zij is niet de enige die zo denkt. Vergeleken met tien jaar terug is er al veel aan het veranderen in het aanbod voor vollere vrouwen en het bewustzijn groeit. Dat is hartstikke goed, maar met zo’n uitzending van RTL Boulevard zetten we weer een stap achteruit.’’