Dinand en Alie Prinsen nemen afscheid, maar horeca blijft in Haarlo: ‘Nu hopen op een fijne uitbater’

Video Goudsmid Manon ter Hogt uit Neede lanceert ‘seedling’: ‘Ontkiemend nieuw leven, als symbool voor hoop’

8:10 NEEDE - Goudsmid Manon ter Hogt is niet de enige die corona flink zat is en uitziet naar een nieuw begin. Zaailingen inspireerden haar voor een nieuwe sieradenlijn: the seedling. „Het is lente, ja. Maar ik zie er ook een symbool in voor de situatie waarin we met zijn allen zitten.”