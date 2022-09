Dinxperloër (61) moet 3,5 jaar de cel in voor jarenlang misbruik van jonge oppaskinderen

De man moet hen ook 30.000 euro aan schadevergoeding betalen, zo bepaalde de rechtbank. Justitie had tijdens de rechtszaak vijf jaar cel geëist.



Omdat het thuis niet zo goed ging, waren de kinderen destijds aan de zorg van de man toevertrouwd. Ongeveer twee jaar lang waren ze elk weekend bij de man in huis. In die periode pleegde de man het misbruik, zo acht de rechtbank bewezen.



De vermoedens van misbruik kwamen aan het licht toen het jongste slachtoffer in 2005 hierover vertelde. Het oudste slachtoffer kwam er in 2009 mee naar buiten.