Diny (85) gaat naar de gym met de buurtmobiel: ‘Niet goed om de hele dag alleen thuis te zitten’

Diny van Aren uit Gaanderen is 85 jaar, alleenstaand en slecht ter been. Gebruik maken van regulier openbaar vervoer is voor haar onmogelijk. Toch wil ze er af en toe graag even op uit, om onder de mensen te komen. ,,Het is niet goed om de hele dag alleen thuis te zitten.”



Vandaar dat de in Silvolde geboren Diny dolblij is dat Contact op Wielen nu ook in Gaanderen actief is. Ze staat al te wachten, als vrijwillig chauffeur Vincent Helmink haar thuis aan de Gieterijstraat ophaalt en met haar rollator keurig in buurtcentrum het Gaanderhuus aflevert. Ze zegt: ,,Ik ben hier twee middagen in de week om leuke dingen te doen en mensen te ontmoeten. En dan ga ik ook nog een middag naar sporthal De Pol voor gymnastiek.”