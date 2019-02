Directeur sociale dienst erkent: menselijke maat moet beter bij ons

Talstra: ,,Ja, dat is de afgelopen jaren gebeurd. En dat is niet goed, want we moeten naast de mensen staan en hen ondersteuning bieden bij problemen. En dat altijd met de menselijke maat. Daar zijn we duidelijk nog niet. We gaan in gesprek met de Rooie Vrouwen, om te horen wat zij hebben geconstateerd en wat wij daarmee kunnen. Daarnaast houden we een klanttevredenheidsonderzoek, waarin we vragen hoe onze dienstverlening beter kan. We willen die klachten horen, want ook als ze niet gegrond zijn kun je ervan leren in de vorm van klantbeleving. Dat geven we ook terug aan medewerkers, zodat ze hun werkwijze kunnen veranderen.’’