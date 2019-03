Directeur van De Graafschap: ‘Ik wilde heel graag nog iets voor de Achterhoek betekenen’

Met een glas wijn in de hand zit Hans Martijn Ostendorp thuis op de bank in Bunnik bij Utrecht. Het is laat deze zomerse avond in 2017, zijn vrouw Linda is al naar bed.



Hij surft wat op internet en zijn gedachten gaan naar afgelopen middag die hij, ergens in de Achterhoek, doorbracht met leden van de Raad van Commissarissen van De Graafschap. Ze vroegen hem, burgemeester van Bunnik, voor de functie van directeur van de Doetinchemse voetbalclub.