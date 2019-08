Directeur vuurwerkbedrijf Lichtenvoorde: ‘Illegaal vuurwerk bij privéfeestje schaadt imago branche’

LICHTENVOORDE/DIDAM - Het illegaal afschieten van vuurwerk op privéfeestjes in de nachtelijke uren schaadt het imago van de vuurwerkbranche. ,,Het is niet voor niets verboden”, zegt commercieel directeur Jasper Groeneveld van het vuurwerkbedrijf Lesli in Lichtenvoorde.

Groeneveld reageert op de berichtgeving over toenemende overlast van het afsteken van vuurwerk rond middernacht om een verjaardag extra luister bij te zetten.

'Not done’

In de gemeente Montferland wil burgemeester Peter de Baat er paal en perk aan stellen. Veel mensen blijken zich aan het nachtelijk lawaai te ergeren en hebben de gemeente en politie gevraagd om in te grijpen. Een publiekscampagne moet duidelijk maken dat knallen om middernacht ‘not done’ is. De politie moet bij een overtreding direct bekeuren.

In Pannerden deed boer Jan Terhaerdt afgelopen weekend een oproep aan zij dorpsgenoten om geen vuurwerk in de buurt van vee af te steken, nadat hij midden in de nacht vier losgebroken en in paniek uit de wei gevluchte koeien op kon halen in het dorpscentrum.

Het is gewoon verboden

Quote Als je een feestje wilt vieren en je bent een enorme fan van vuurwerk, dan zijn er goede mogelijkhe­den om dat met een vergunning goed te regelen Jasper Groeneveld ,,Op privéfeestjes zonder vergunning consumentenvuurwerk afschieten, is gewoon verboden. Dat mag alleen op oudjaarsdag vanaf 18 uur tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht. Dat er toch vuurwerk wordt afgestoken en ergernis opwekt, is niet goed voor het imago van de professionele vuurwerkbranche. We hebben het over twee zaken: consumentenvuurwerk dat alleen met oud en nieuw mag worden afgestoken en evenementenvuurwerk waarvoor een gespecialiseerd bedrijf een vergunning moet hebben. Bij het verlenen van zo'n vergunning wordt altijd gekeken naar de plek waar het vuurwerk gehouden wordt en omwonenden op tijd worden ingelicht. Zodat eventueel ook een paard naar z’n stal kan worden gebracht.”



Groeneveld hoort zelf in zijn omgeving ook wel eens geknal om middernacht. ,,Ik ben er op tegen. Hou je aan de regels. Ik vind ook dat de politie ertegen moet optreden al is dat hartstikke lastig. Als je een feestje wilt vieren en je bent een enorme fan van vuurwerk, dan zijn er goede mogelijkheden om dat met een vergunning goed te regelen. Ja, dat kost meer geld.”

Geluidsarm vuurwerk