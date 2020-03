Directeur zorgverzekeraar over Achterhoekse ziekenhuiscrisis: ‘Klein ziekenhuis veel doelmatiger’

Groot, groter, grootst was tot nu het motto in de ziekenhuiswereld, zegt Aad de Groot. ,,Concentratie zou veel voordelen hebben, maar ik zie dat kleine zelfstandige ziekenhuizen veel doelmatiger werken, veel meer oog hebben voor de kwaliteit van zorg en een veel beter contact hebben met de huisartsen.”



Als voormalig ziekenhuisdirecteur en huidige verzekeringsdirecteur staat De Groot bekend als groot voorstander van het behoud van kleine ziekenhuizen. Hij gaat vanavond niet specifiek in op de toestand in de Achterhoek, maar hij laat wel een kritisch geluid horen over de fusiegolf in de ziekenhuiswereld.